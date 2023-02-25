Власти Венгрии заявили, что наложили бы вето на санкции против российской атомной энергии

Санкции против российской ядерной энергетики «ни в какой форме» не представлены в десятом пакете антироссийских санкций Европейского союза.

Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

«Ни в какой форме (не представлены санкции против ядерной энергетики из России в десятом пакете. — RT)», — передаёт его слова РИА Новости.

Как отметил Гуйяш, если бы они были представлены, власти Венгрии наложили бы на них вето.

16 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна сделает всё, чтобы в десятом пакете санкций против России не было ограничений поставок нефти по «Дружбе» и сотрудничества с Россией в ядерной сфере.

24 февраля он заявил, что десятый пакет санкций Европейского союза против России не затронул атомную отрасль.