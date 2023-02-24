Сийярто: десятый пакет санкций ЕС не коснулся атомной отрасли России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что десятый пакет санкций Европейского союза против России не затронул атомную отрасль.

«Мы очень резко возражали против этого, и были некоторые другие государства-члены, не слишком много, но некоторые, которые встали на нашу сторону в этом отношении», — цитирует его РИА Новости.

16 февраля Сийярто заявил, что страна сделает всё, чтобы в десятом пакете санкций против России не было ограничений поставок нефти по «Дружбе» и сотрудничества с Россией в ядерной сфере.

18 февраля венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт не разделяет мнение, что Россия угрожает безопасности Венгрии и всей Европы.

Кроме того, он заявил, что Будапешт будет поддерживать экономические отношения с Москвой и предлагает своим союзникам делать то же самое.