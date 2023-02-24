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Сийярто: десятый пакет санкций ЕС не коснулся атомной отрасли России

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что десятый пакет санкций Европейского союза против России не затронул атомную отрасль.

«Мы очень резко возражали против этого, и были некоторые другие государства-члены, не слишком много, но некоторые, которые встали на нашу сторону в этом отношении», — цитирует его РИА Новости.

16 февраля Сийярто заявил, что страна сделает всё, чтобы в десятом пакете санкций против России не было ограничений поставок нефти по «Дружбе» и сотрудничества с Россией в ядерной сфере.

18 февраля венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт не разделяет мнение, что Россия угрожает безопасности Венгрии и всей Европы.

Кроме того, он заявил, что Будапешт будет поддерживать экономические отношения с Москвой и предлагает своим союзникам делать то же самое.

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