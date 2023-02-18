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Орбан: Венгрия будет поддерживать экономические отношения с Россией

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала М1 заявил, что Будапешт будет поддерживать экономические отношения с Москвой и предлагает своим союзникам делать то же самое.
Орбан: Венгрия будет поддерживать экономические отношения с Россией
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«Мы будем поддерживать экономические отношения с Россией и предлагаем это нашим союзникам», — цитирует его ТАСС.

23 января министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто назвал десятый пакет санкций против России «огромной ошибкой».

11 февраля венгерский президент Каталин Новак заявила, что Россия не является основным торговым партнёром для Венгрии, но её экономика — одна из самых определяющих в мире.

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