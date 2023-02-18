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Орбан: Будапешт не считает, что Россия угрожает безопасности Венгрии и всей Европы

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт не разделяет мнение, что Россия угрожает безопасности Венгрии и всей Европы.
Орбан: Будапешт не считает, что Россия угрожает безопасности Венгрии и всей Европы
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

«Правительство Венгрии не разделяет гипотезу, что Россия угрожает безопасности Венгрии и всей Европы. В случае атомного оружия это так, что война на Украине не увеличивает и не уменьшает риск его применения», — отметил  Орбан.

Ранее Орбан в эфире телеканала М1 заявил, что Будапешт будет поддерживать экономические отношения с Москвой и предлагает своим союзникам делать то же самое.

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