Зеленский назвал недостаточным десятый пакет антироссийских санкций ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский назвал недостаточным принятый ранее десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России.

«Ожидаем решительных шагов против «Росатома» и российской атомной промышленности, увеличения давления на армию и банковский сектор», — написал он в Twitter.

Ранее ЕС принял десятый пакет санкций против России, в чёрный список включено 121 физическое и юридическое лицо, а также 96 российских организаций, связанных с ВПК.

В Еврокомиссии подсчитали, что Европейский союз в рамках антироссийских пакетов санкций ввёл ограничения на 49% своего экспорта в Россию.