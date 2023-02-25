Узнать больше

Зеленский назвал недостаточным десятый пакет антироссийских санкций ЕС

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский назвал недостаточным принятый ранее десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России.
Зеленский назвал недостаточным десятый пакет антироссийских санкций ЕС
  • Legion-Media

«Ожидаем решительных шагов против «Росатома» и российской атомной промышленности, увеличения давления на армию и банковский сектор», — написал он в Twitter.

Ранее ЕС принял десятый пакет санкций против России, в чёрный список включено 121 физическое и юридическое лицо, а также 96 российских организаций, связанных с ВПК.

В Еврокомиссии подсчитали, что Европейский союз в рамках антироссийских пакетов санкций ввёл ограничения на 49% своего экспорта в Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить