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Миссия ЕС подготовит 11 тысяч украинских военных к концу марта и 30 тысяч — к концу года

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Военная миссия ЕС подготовит более 11 тыс. украинских военных ВСУ к концу марта и ещё 30 тыс. — к концу года.
Миссия ЕС подготовит 11 тысяч украинских военных к концу марта и 30 тысяч — к концу года
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

«Наша миссия подготовит более 11 тыс. человек к концу марта и 30 тыс. — к концу года», — цитирует его ТАСС.

Боррель добавил, что миссия Евросоюза также подготовит экипажи для танков, которые будут поставлены на Украину по линии НАТО.

Он также заявил, что предложил выделить €1 млрд из так называемого Европейского фонда мира на экстренные нужды для поставки Украине боеприпасов.

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