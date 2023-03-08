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Боррель предложил выделить €1 млрд на экстренные поставки Украине боеприпасов

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Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что предложил выделить €1 млрд из так называемого Европейского фонда мира на экстренные нужды для поставки Украине боеприпасов.
Боррель предложил выделить €1 млрд на экстренные поставки Украине боеприпасов
  • Gettyimages.ru

Как передаёт РИА Новости, по его словам, ещё €1 млрд необходим для осуществления совместных закупок боеприпасов в среднесрочной перспективе.

«Я предложил выделить новый пакет поддержки на экстренные нужды для поставок боеприпасов Украине из имеющихся запасов. На эти нужды я предложил выделить €1 млрд из Европейского фонда мира», — сообщил он.

Ранее стало известно, что Евросовет утвердил увеличение на €2 млрд бюджета Европейского фонда мира, который финансирует поставки оружия украинской армии.

Издание The Economist сообщило, что поток оружия, поставляемого из западных стран на Украину, превратился из ручья в реку.

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