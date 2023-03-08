The Economist: поток западного оружия на Украину превратился из ручья в реку

Поток оружия, поставляемого из западных стран на Украину, превратился из ручья в реку. Об этом пишет The Economist.

В статье говорится, что «переломный момент» в вопросе поставок западного оружия Киеву наступил 20 января в ходе восьмого заседания контактной группы по вопросам обороны Украины, которое проводилось на авиабазе Рамштайн в ФРГ.

«Соответственно, поток оружия превратился из ручья в реку», — пишет издание.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что предложит главам Минобороны стран ЕС поставить Киеву имеющиеся на европейских складах боеприпасы.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не просто нарастила производство своего оружия, но и изучила вражеское, узнав для себя много полезного.