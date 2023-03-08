Боррель заявил, что предложит странам ЕС поставить Киеву имеющиеся на складах боеприпасы

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что предложит главам Минобороны стран ЕС поставить Киеву имеющиеся на европейских складах Европы боеприпасы.

«Я сделал предложение, министры его обсудят. Предложение... включает три пункта. Во-первых, поставки Украине уже имеющихся на складах боеприпасов. Тут мы говорим о неделях (ожидания поставок. — RT», — цитирует его РИА Новости.

Боррель уточнил, что поставки должны проходить путём совместных закупок в среднесрочной перспективе.

По словам политика, ЕС может потратить на это около €1 млрд.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес выразил надежду на то, что у стран Европейского союза в ближайшее время появится возможность достичь соглашения о совместных закупках оружия для Вооружённых сил Украины.

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что оборонной промышленности ЕС следует перейти к модели экономики военного времени.