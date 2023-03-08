Боррель заявил, что предложит странам ЕС поставить Киеву имеющиеся на складах боеприпасы
- РИА Новости
«Я сделал предложение, министры его обсудят. Предложение... включает три пункта. Во-первых, поставки Украине уже имеющихся на складах боеприпасов. Тут мы говорим о неделях (ожидания поставок. — RT», — цитирует его РИА Новости.
Боррель уточнил, что поставки должны проходить путём совместных закупок в среднесрочной перспективе.
По словам политика, ЕС может потратить на это около €1 млрд.
Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес выразил надежду на то, что у стран Европейского союза в ближайшее время появится возможность достичь соглашения о совместных закупках оружия для Вооружённых сил Украины.
Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что оборонной промышленности ЕС следует перейти к модели экономики военного времени.