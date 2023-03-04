Узнать больше

Еврокомиссар Бретон заявил о необходимости перейти к модели экономики военного времени

Короткая ссылка
Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что оборонной промышленности ЕС следует перейти к модели экономики военного времени.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

«Пришло время, чтобы европейская оборонная промышленность перешла к модели экономики военного времени», — сказал Бретон.

По его словам, благодаря изменению рыночной модели можно удовлетворить потребности Европы в оборонном производстве.

Также он выступил за наращивание производства боеприпасов с целью справиться с «реалиями конфликта».

Ранее сообщалось, как Запад намерен снабжать Украину боеприпасами.

Также премьер-министр Испании Педро Санчес выразил надежду, что у стран Европейского союза в ближайшее время появится возможность достичь соглашения о совместных закупках оружия для Вооружённых сил Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить