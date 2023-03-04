Еврокомиссар Бретон заявил о необходимости перейти к модели экономики военного времени

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что оборонной промышленности ЕС следует перейти к модели экономики военного времени.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

«Пришло время, чтобы европейская оборонная промышленность перешла к модели экономики военного времени», — сказал Бретон.

По его словам, благодаря изменению рыночной модели можно удовлетворить потребности Европы в оборонном производстве.

Также он выступил за наращивание производства боеприпасов с целью справиться с «реалиями конфликта».

Ранее сообщалось, как Запад намерен снабжать Украину боеприпасами.

Также премьер-министр Испании Педро Санчес выразил надежду, что у стран Европейского союза в ближайшее время появится возможность достичь соглашения о совместных закупках оружия для Вооружённых сил Украины.