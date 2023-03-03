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Премьер Испании Санчес выразил надежду на достижение соглашения ЕС о закупках оружия Киеву

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Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил надежду, что у стран Европейского союза в ближайшее время появится возможность достичь соглашения о совместных закупках оружия для Вооружённых сил Украины.
Премьер Испании Санчес выразил надежду на достижение соглашения ЕС о закупках оружия Киеву
  • AP

Об этом, как пишет РИА Новости, испанский премьер сказал в ходе совместной конференции с главой правительства Финляндии Санной Марин.

Он уточнил, что речь идёт о закупках боеприпасов и артиллерии.

По мнению Санчеса, совместные закупки оружия ускорят процесс поставки вооружения на Украину.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ в данный момент сталкиваются с нехваткой артиллерии, боеприпасов, военных самолётов и танков.

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