Премьер Испании Санчес выразил надежду на достижение соглашения ЕС о закупках оружия Киеву
- AP
Об этом, как пишет РИА Новости, испанский премьер сказал в ходе совместной конференции с главой правительства Финляндии Санной Марин.
Он уточнил, что речь идёт о закупках боеприпасов и артиллерии.
По мнению Санчеса, совместные закупки оружия ускорят процесс поставки вооружения на Украину.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ в данный момент сталкиваются с нехваткой артиллерии, боеприпасов, военных самолётов и танков.