Премьер Испании Санчес выразил надежду на достижение соглашения ЕС о закупках оружия Киеву

Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил надежду, что у стран Европейского союза в ближайшее время появится возможность достичь соглашения о совместных закупках оружия для Вооружённых сил Украины.

Об этом, как пишет РИА Новости, испанский премьер сказал в ходе совместной конференции с главой правительства Финляндии Санной Марин.

Он уточнил, что речь идёт о закупках боеприпасов и артиллерии.

По мнению Санчеса, совместные закупки оружия ускорят процесс поставки вооружения на Украину.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ в данный момент сталкиваются с нехваткой артиллерии, боеприпасов, военных самолётов и танков.