Зеленский заявил, что ВСУ сталкиваются с нехваткой вооружения и боеприпасов
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Об этом, как пишет ТАСС, Зеленский сказал в ходе совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.
«Артиллерия — номер один, это то, что нам нужно», — признал украинский лидер.
Кроме того, добавил он, украинская армия нуждается в поставках самолётов и обучении пилотов их управлению.
Зеленский также указал на «определённый дефицит» в количестве танков.
В феврале бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия вынуждена отступать в связи с нехваткой боеприпасов.