Зеленский заявил, что ВСУ сталкиваются с нехваткой вооружения и боеприпасов

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Вооружённые силы Украины в данный момент сталкиваются с нехваткой артиллерии, боеприпасов, военных самолётов и танков.

Об этом, как пишет ТАСС, Зеленский сказал в ходе совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

«Артиллерия — номер один, это то, что нам нужно», — признал украинский лидер.

Кроме того, добавил он, украинская армия нуждается в поставках самолётов и обучении пилотов их управлению.

Зеленский также указал на «определённый дефицит» в количестве танков.

В феврале бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия вынуждена отступать в связи с нехваткой боеприпасов.