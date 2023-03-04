«Расход снарядов оказался неожиданным»: как Запад намерен снабжать Украину боеприпасами

Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на сумму $400 млн, в который вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц, а также боекомплекты для БМП Bradley и техническое оборудование. По данным СМИ, Евросоюз также планирует «в течение недель» поставить на Украину боеприпасы для артиллерии на €1 млрд. При этом ранее в США и НАТО признали, что боевые действия на Украине показали неспособность западного ВПК производить необходимое число снарядов. По мнению экспертов, несмотря на усилия Вашингтона и его европейских партнёров, в среднесрочной перспективе они не смогут обеспечить те темпы работы предприятий оборонной промышленности, которые нужны для поддержания боеспособности ВСУ с их колоссальными потребностями в снарядах.

США объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере $400 млн, в который вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц, а также боекомплекты для БМП Bradley и техническое оборудование. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа.

По словам Блинкена, пока Россия не завершит специальную военную операцию на Украине, Вашингтон будет поддерживать Киев «сколько потребуется» и укреплять ВСУ на поле боя, чтобы украинский режим оказался «в самом прочном положении за столом переговоров».

В свою очередь, Евросоюз также планирует «в течение недель» поставить Украине боеприпасы для артиллерии на сумму €1 млрд, выделенную из Европейского фонда мира. Об этом пишет газета Financial Times (FT), в распоряжении которой оказался соответствующий документ Европейской службы внешних связей. Как уточняют журналисты, этот фонд используется «для возмещения странам средств, потраченных на закупку оружия для Украины». По словам неназванного еврочиновника, оборонное ведомство ЕС впоследствии «проведёт ускоренную процедуру для вступления в прямые переговоры с рядом ключевых промышленных поставщиков в Европе».

По данным FT, в ЕС есть 12 компаний, которые производят снаряды калибра 155 мм. Уже на следующей неделе министры обороны стран европейского объединения планируют обсудить инициативу по совместной закупке боеприпасов для Киева и возмещению собственных запасов.

«Я думаю, это (предложение. — RT) будет принято очень быстро. На мой взгляд, это вопрос нескольких дней или недель, а не месяцев», — заявил изданию на условиях анонимности один из европейских чиновников.

При этом журналисты FT считают, что страны ЕС с трудом обеспечивают достаточные объёмы поставок «для поддержания интенсивности украинского огня», поскольку их собственные запасы истощаются, а оборонной промышленности «недостаёт возможностей для их быстрого восполнения».

Вместе с тем, как пишет американский журнал Newsweek, долгий процесс поставок боеприпасов делает технику НАТО бесполезной для ВСУ.

«Один из основных факторов — это время, которое требуется Министерству обороны США для присуждения частным промышленным предприятиям контрактов на поставки такой материальной части, как боеприпасы. Без них техника, в частности основные боевые танки M1 Abrams, (БМП. — RT) Bradley и различные артиллерийские орудия, находящиеся на вооружении у Украины, бесполезны», — говорится в статье.

Боевые танки M1 Abrams

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Одной из основных проблем длительных поставок боеприпасов издание называет долгий процесс заключения контрактов между Пентагоном и частной промышленностью.

«За последние десять лет время присуждения контракта на поставки боеприпасов увеличилось приблизительно с 200 до более 400 дней. Для сравнения: гипотетический контракт, рассматривавшийся в первый день этого конфликта (на Украине. — RT), скорее всего, ещё не был присуждён, не говоря уже о том, что на театр военных действий не было доставлено никаких предусмотренных этим контрактом боеприпасов. Это неприемлемо», — пишет Newsweek.

Напомним, ранее замглавы Пентагона Колин Каль на слушаниях в конгрессе заявил, что боевые действия на Украине показали неспособность американского ВПК производить необходимое число боеприпасов. По его словам, теперь перед Вашингтоном стоит приоритетная задача — наращивать объём выпуска снарядов.

«Где больше мощностей»

Стоит отметить, что на Западе уже неоднократно звучали заявления, свидетельствующие о наличии проблем с поставками боеприпасов на Украину. Так, 19 февраля на конференции по безопасности в Мюнхене глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что киевский режим получает якобы мало снарядов, и призвал Европу увеличить поставки боеприпасов для ВСУ. По словам Борреля, важно, чтобы президенту Украины Владимиру Зеленскому «меньше аплодировали, но поставляли боеприпасы».

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После этого глава МИД Польши Збигнев Рау сообщил журналистам, что Евросоюз ведёт обсуждение о приобретении снарядов для ВСУ за пределами ЕС, поскольку в Европе их не успевают производить. Впрочем, по его словам, «таких источников» не слишком много.

В свою очередь, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, выступая на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД Евросоюза в Брюсселе, заявил, что большинство представителей стран — членов ЕС поддержали идею совместных закупок боеприпасов и оружия для Киева.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу Sky News 24 февраля вынужден был признать, что поставки боеприпасов на Украину «не являются устойчивыми», поскольку их «расход гораздо выше», чем темпы производства в странах альянса. По его словам, единственный способ сохранять военную поддержку Киева — «это взаимодействовать с оборонной индустрией».

Убийственные нужды ВСУ

Как отметил руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, в очередном транше Пентагона для Киева «нет ничего нового» — ставка ожидаемо делается на боеприпасы.

«В них сейчас ВСУ действительно нуждаются. Но другое дело, что, помимо снарядов, Киев ждёт также чего-то гораздо более крупного, в том числе танковую технику и истребители-бомбардировщики. Но с этим и Вашингтон, и страны ЕС не спешат в силу сложностей логистики и осознания того, что им самим не хватает этого вооружения для своей нацобороны. У Запада к тому же заканчиваются боеприпасы, а военная промышленность в условиях энергокризиса будет неспособна их быстро произвести», — заявил эксперт в беседе с RT.

По этой причине ЕС и рассматривает варианты закупок снарядов за пределами Евросоюза, а Вашингтон пытается убедить Берлин перенести свои производства в США, отметил Батюк.

«Однако эти идеи пока достаточно призрачны. На перенос даже части немецкого ВПК потребуется время. Да и не слишком много стран пойдут на продажу Евросоюзу снарядов для Киева, поскольку никто не может позволить себе перевести свой ВПК в режим работы преимущественно на внешних заказчиков», — сказал аналитик.

Еврокомиссия

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В свою очередь, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил, что новый транш США для Украины и обсуждение в ЕС возможных закупок снарядов для ВСУ призваны продемонстрировать Киеву и Москве, что для Запада украинский кейс является приоритетным направлением их внешней политики.

«НАТО во главе с США рассматривает этот конфликт как фронт противостояния с Россией, где Запад выступает в качестве полноценной стороны конфликта. Иначе бы страны блока не отдавали свои последние боеприпасы Киеву», — отметил эксперт в комментарии RT.

При этом Фельдман считает, что Вашингтону удалось «продавить» своих европейских партнёров по НАТО и сделать их ещё более зависимыми от себя, поскольку они передали Киеву почти все свои боеприпасы и вооружения.

«Кто же может восполнить потери ЕС на данном этапе, когда ВПК союза ещё не запущен на полную мощность? Конечно, США. Страны Евросоюза оказались в ещё более зависимой позиции от Вашингтона, чем прежде, в вопросах обеспечения безопасности. К тому же США не будут предоставлять снаряды ЕС бесплатно. Таким образом, Штаты решают сразу две задачи: зарабатывают деньги, помогая собственному ВПК, и увеличивают степень зависимости Европы от самих себя», — подчеркнул аналитик.

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Вместе с тем эксперты сходятся во мнении, что, несмотря на усилия США и их европейских партнёров, в среднесрочной перспективе они не смогут обеспечить те темпы работы ВПК, которые нужны для поддержания боеспособности Украины «с её колоссальными потребностями».

«В связи с этим и Вашингтон, и Брюссель будут всё больше пытаться втянуть в процесс военной поддержки Киева третьи страны, например Южную Корею или других азиатских партнёров. Однако и у них не бесконечный ресурс производства и поставок артиллерийских снарядов», — сказал Фельдман.

Если же Западу так и не удастся решить проблему с поставками боеприпасов Киеву, значительное снижение их количества будет иметь для Вооружённых сил Украины «крайне негативные последствия на поле боя», отметил Батюк.

«Тот расход боеприпасов, который имеет место на Украине, оказался совершено неожиданным для союзников Киева. Поэтому страны Запада сейчас находятся в растерянности и мечутся по миру в надежде найти поставщиков боеприпасов, чтобы хоть как-то утолить снарядный голод Киева», — заключил эксперт.