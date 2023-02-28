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В Пентагоне заявили, что украинский конфликт показал слабость американского ВПК

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Конфликт на Украине показал неспособность американского ВПК производить нужное количество боеприпасов, заявил замглавы Минобороны США Колин Каль.
В Пентагоне заявили, что украинский конфликт показал слабость американского ВПК
  • AP
  • © Libkos

«Конфликт на Украине показал, что наша оборонно-промышленная база не соответствовала необходимому уровню для производства боеприпасов», — цитирует его РИА Новости.

Каль добавил, что теперь для Вашингтона увеличение объёмов выпуска стало приоритетной задачей.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее вынужден был признать, что поставки боеприпасов на Украину «не являются устойчивыми», поскольку их «расход гораздо выше», чем темпы производства в государствах — участниках альянса.

Генсек блока также констатировал, что в НАТО истощены запасы снарядов для поставок Киеву.

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