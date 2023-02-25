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Медведев заявил, что в России хорошо изучили вражеское оружие

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Россия не просто нарастила производство своего оружия, но и изучила вражеское, узнав для себя много полезного, заявил журналу «Национальная оборона» замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев заявил, что в России хорошо изучили вражеское оружие
  • РИА Новости

По его словам, было смешно слышать из Киева рассуждения о том, что в России якобы закончились ракеты и остановилось их производство.

«Мы не просто расширяем производство, но и внедряем новейшие технологии... Неплохо, кстати, изучили и вражеское вооружение, которое взяли в виде трофеев и разобрали по винтику в наших военных конструкторских бюро. Извлекли для себя много полезного», — цитирует Медведева ТАСС.

Так, например, МО РФ сообщило об уничтожении командного пункта и склада с боеприпасами ВСУ.

Общие потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили до 240 украинских военнослужащих, артиллерийская система М-777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. Кроме того, подверглись уничтожению четыре склада боеприпасов ВСУ.

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