Командный пункт и склад с боеприпасами ВСУ подверглись уничтожению неподалёку от Авдеевки, сообщили в Минобороны РФ. Общие потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили до 240 украинских военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, противотанковая пушка Д-44, а также одна артиллерийская система М777 производства США. Кроме того, уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ на Южно-Донецком направлении.

В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены командный пункт и склад с боеприпасами ВСУ. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также российские войска нанесли на Донецком направлении комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника по всей линии боевого соприкосновения.

«Потери противника за сутки на данном направлении составили до 240 украинских военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, противотанковая пушка Д-44, а также одна артиллерийская система М777 производства США», — сказал Конашенков.

На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнём артиллерии уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика» и одна гаубица Д-20.

На Краснолиманском направлении ликвидировано до 140 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

На Южно-Донецком направлении уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, четыре боевые машины РСЗО «Ураган», одна гаубица Д-20, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. Кроме того, подверглись уничтожению четыре склада боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении уничтожен склад с боеприпасами 104-й артиллерийской бригады ВСУ, а также более 40 украинских военнослужащих, боевая машина РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», три гаубицы Д-30.

Наряду с этим ракетными войсками и артиллерией поражён пункт управления 127-й бригады территориальной обороны, а также 102 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 142-х районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре реактивных снаряда HIMARS и «Ураган», а также уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов.

«Уничтожить неонацизм дотла»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил важность достижения целей СВО.

«Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Уничтожить неонацизм дотла. Чтобы не тратить потом время на отлов остатков бандеровских банд по малороссийским лесам. Чтобы мир обрёл долгожданное спокойствие», — написал он в своём Telegram-канале.

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По его мнению, РФ вернёт все свои территории и защитит людей, «исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов».

«А что дальше? Дальше будут переговоры, которые, я уверен, станут тяжёлыми и нервными. Прежде всего потому, что формальные участники переговоров со стороны нашего противника — одни, а фактические руководители — совсем другие», — подчеркнул Медведев.

Защита Крыма

Вооружённые Силы России готовы пресечь попытки киевских властей навредить Крыму и его жителям. Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов.

«На протяжении года нацисты не раз пытались нанести вред крымчанам любыми доступными им способами: от попыток диверсий и налётов беспилотников до теракта на Крымском мосту. Мы понимаем, что они не успокоятся, и наши Вооружённые Силы к этому готовы», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, одним из первых результатов СВО стало разблокирование Северо-Крымского канала и возобновление работы сухопутного коридора. «Всё это, конечно, позитивно скажется на экономическом развитии Крыма и новых регионов», — добавил Аксёнов.