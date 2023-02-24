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ВС России уничтожили артиллерийскую установку Krab польского производства

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На Южно-Донецком направлении российскими военными была уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.
ВС России уничтожили артиллерийскую установку Krab польского производства
  • РИА Новости

Об этом сообщает Минобороны.

«За сутки на данном направлении уничтожены... один танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, четыре боевые машины РСЗО «Ураган», одна гаубица Д-20, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства», — говорится в сообщении.

Кроме того, было ликвидировано более 80 украинских военнослужащих.

Ранее RT стало известно, что украинские военные пытались провести разведку боем в районе Двуречной и Новомлынска на Купянском направлении, оба раза боевые выходы двух подразделений ВСУ завершились потерями танков Т-64БВ и Т-72Б, ожидающих дозаправки в полевых условиях.

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