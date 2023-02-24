ВС России уничтожили артиллерийскую установку Krab польского производства

На Южно-Донецком направлении российскими военными была уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

Об этом сообщает Минобороны.

«За сутки на данном направлении уничтожены... один танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, четыре боевые машины РСЗО «Ураган», одна гаубица Д-20, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства», — говорится в сообщении.

Кроме того, было ликвидировано более 80 украинских военнослужащих.

Ранее RT стало известно, что украинские военные пытались провести разведку боем в районе Двуречной и Новомлынска на Купянском направлении, оба раза боевые выходы двух подразделений ВСУ завершились потерями танков Т-64БВ и Т-72Б, ожидающих дозаправки в полевых условиях.