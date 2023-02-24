ВС России уничтожили артиллерийскую установку Krab польского производства
- РИА Новости
Об этом сообщает Минобороны.
«За сутки на данном направлении уничтожены... один танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, четыре боевые машины РСЗО «Ураган», одна гаубица Д-20, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства», — говорится в сообщении.
Кроме того, было ликвидировано более 80 украинских военнослужащих.
Ранее RT стало известно, что украинские военные пытались провести разведку боем в районе Двуречной и Новомлынска на Купянском направлении, оба раза боевые выходы двух подразделений ВСУ завершились потерями танков Т-64БВ и Т-72Б, ожидающих дозаправки в полевых условиях.