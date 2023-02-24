План из 12 пунктов: МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине

Пекин представил свои позицию по политическому урегулированию кризиса на Украине. План, опубликованный на сайте МИД КНР, состоит из 12 пунктов. В нём содержится призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы. Наряду с этим Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию о «принципах справедливого мира» на Украине. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, документ является однобоким и оторванным от реальности.

Министерство иностранных дел КНР опубликовало на своём сайте материал под названием «Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса на Украине». Предложения Пекина включают в себя 12 пунктов.

Так, китайская сторона призывает к уважению суверенитета и территориальной целостности всех стран: «Все страны, большие или малые, сильные или слабые, богатые или бедные, являются равноправными членами международного сообщества».

Также Пекин выступает за отказ от менталитета холодной войны, указав, что региональная безопасность не может обеспечиваться за счёт усиления и расширения военных блоков. Кроме того, выражается несогласие с практикой введения односторонних санкций, которые не способствуют разрешению кризиса, а лишь создают новые проблемы.

КНР считает необходимым возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также прекращение огня, поскольку это единственный выход из сложившегося кризиса. Отмечается, что «конфликты и войны никому не приносят пользу». Кроме того, указывается на недопустимость применения ядерного оружия.

Вдобавок, Китай поддержал осуществление обменов военнопленными между Россией и Украиной, призвал все стороны обеспечивать защиту гражданского населения и выполнять зерновую сделку.

«Международному сообществу следует принять меры для поддержки послевоенного восстановления в зонах конфликта. Китай в этой связи также готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль», — говорится в заключительном пункте.

Антироссийская резолюция ГА ООН

Вечером 23 февраля Генассамблеей ООН была принята подготовленная странами Запада антироссийская резолюцию о «принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине». В ней содержится требование к России о немедленном выводе вооружённых сил с украинской территории, а также призыв к прекращению ударов по критически важной инфраструктуре.

При этом в отношении киевского режима нет ни слова о необходимости прекращения обстрелов Донбасса.

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Как отметил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, документ является однобоким и оторванным от реальности. По его словам, принятая резолюция не будет способствовать переходу «к мирному решению обострившихся год назад противоречий между Россией и Западом», передаёт ТАСС.

«У Киева не будет иного выбора, как согласиться»

Соединённые Штаты Америки могут оказать киевскому режиму финансовую помощь, чтобы помочь смириться с утратой части территории, считает обозреватель газеты Time Филипп Шорт.

«Хотя никто не готов сказать об этом прямо, можно усомниться в том, что Белый дом вообще хочет, чтобы Украина изгнала российские войска со всех территорий, которые они занимают», — написал он.

По его мнению, наиболее вероятным исходом конфликта на Украине станет перемирие или неофициальная линия разделения сил.

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«Если такое произойдёт, украинцы не без оснований воспримут это как предательство, но, в конце концов, у Киева может не остаться иного выбора, кроме как смириться. Запад подсластит пилюлю, предоставив масштабную помощь в восстановлении», — полагает американский журналист.

Обстрелы Донбасса

За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ на территории Донецкой Народной Республики погибли шесть человек, в том числе четыре сотрудника скорой помощи. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

В общей сложности за прошедшие 24 часа территория ДНР 22 раза подвергалась обстрелам со стороны украинских военных, которые выпустили 136 единиц различных боеприпасов из артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм и 120-мм миномётов, а также из РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Смерч».

«Ранения различной степени тяжести получили 13 гражданских лиц, в том числе 10 сотрудников МЧС ДНР, в Петровском районе Донецка», — отмечается в официальной информационной сводке СЦКК ДНР.