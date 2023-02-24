В ДНР сообщили о гибели шести человек из-за обстрелов ВСУ за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
«За минувшие сутки в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли шесть человек», — говорится в сообщении.
Ещё 13 мирных жителей в ДНР получили ранения.
Ранее сообщалось, что бригада скорой помощи попала под обстрел в Донецке, когда медики ехали к раненым в Петровском районе.
По последним данным, погибли четыре человека.