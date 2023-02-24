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В ДНР сообщили о гибели шести человек из-за обстрелов ВСУ за сутки

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Шесть человек погибли, ещё 13 получили ранения в ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск.
В ДНР сообщили о гибели шести человек из-за обстрелов ВСУ за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«За минувшие сутки в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли шесть человек», — говорится в сообщении.

Ещё 13 мирных жителей в ДНР получили ранения.

Ранее сообщалось, что бригада скорой помощи попала под обстрел в Донецке, когда медики ехали к раненым в Петровском районе.

По последним данным, погибли четыре человека.

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