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ТАСС: число погибших при обстреле сотрудников скорой помощи в Донецке возросло до четырёх

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Число погибших сотрудников скорой помощи при обстреле в Донецке возросло до четырёх, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав ДНР.
ТАСС: число погибших при обстреле сотрудников скорой помощи в Донецке возросло до четырёх
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Скончалась фельдшер, которая была ранена», — говорится в сообщении.

Уточняется, что погибла вся бригада.

Бригада скорой помощи попала под обстрел в Донецке, когда медики ехали к раненым в Петровском районе.

Ранее сообщалось о трёх погибших.

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