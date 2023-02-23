ТАСС: число погибших при обстреле сотрудников скорой помощи в Донецке возросло до четырёх

Число погибших сотрудников скорой помощи при обстреле в Донецке возросло до четырёх, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав ДНР.

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