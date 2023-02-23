ТАСС: число погибших при обстреле сотрудников скорой помощи в Донецке возросло до четырёх
Число погибших сотрудников скорой помощи при обстреле в Донецке возросло до четырёх, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав ДНР.
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«Скончалась фельдшер, которая была ранена», — говорится в сообщении.
Уточняется, что погибла вся бригада.
Бригада скорой помощи попала под обстрел в Донецке, когда медики ехали к раненым в Петровском районе.
Ранее сообщалось о трёх погибших.
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