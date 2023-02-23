Бригада скорой помощи попала под обстрел в Донецке, погибла сотрудница

Бригада скорой помощи попала под обстрел в Донецке, когда медики ехали к раненым в Петровском районе, одна из сотрудниц погибла.

«Приехала бригада после обстрела. Их накрыло повторным. Одна женщина из бригады погибла, ещё про двоих выясняем», — сообщили ТАСС в райадминистрации.

Ранее сообщалось, что мирный житель Донецка погиб, ещё один человек получил ранения при обстреле города со стороны ВСУ.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил об обстреле центра города со стороны украинских войск.

Позже ВСУ выпустили ещё шесть ракет из РСЗО по Будённовскому и Пролетарскому районам.