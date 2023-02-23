В ДНР сообщили о погибших и раненных при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мирный житель Донецка погиб, ещё один человек получил ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ.

«В результате обстрела Петровского района сегодня днём ранения получил мужчина 1957 года рождения», — сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, пострадавшего госпитализировали.

Кроме того, по данным штаба территориальной обороны республики, ещё один мирный житель погиб в результате обстрела.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстреле центра города со стороны украинских войск.

Позже ВСУ выпустили ещё шесть ракет из РСЗО по Будённовскому и Пролетарскому районам.