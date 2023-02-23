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В ДНР сообщили о погибших и раненных при обстреле Донецка со стороны ВСУ

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Мирный житель Донецка погиб, ещё один человек получил ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ.
В ДНР сообщили о погибших и раненных при обстреле Донецка со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«В результате обстрела Петровского района сегодня днём ранения получил мужчина 1957 года рождения», — сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, пострадавшего госпитализировали.

Кроме того, по данным штаба территориальной обороны республики, ещё один мирный житель погиб в результате обстрела.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстреле центра города со стороны украинских войск.

Позже ВСУ выпустили ещё шесть ракет из РСЗО по Будённовскому и Пролетарскому районам.

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