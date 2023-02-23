В ДНР сообщили о погибших и раненных при обстреле Донецка со стороны ВСУ
- РИА Новости
«В результате обстрела Петровского района сегодня днём ранения получил мужчина 1957 года рождения», — сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
По его словам, пострадавшего госпитализировали.
Кроме того, по данным штаба территориальной обороны республики, ещё один мирный житель погиб в результате обстрела.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстреле центра города со стороны украинских войск.
Позже ВСУ выпустили ещё шесть ракет из РСЗО по Будённовскому и Пролетарскому районам.