США могут предоставить Украине финансовую помощь, чтобы она смирилась с потерей территорий.

Об этом заявил обозреватель Time Филип Шорт.

По его словам, у украинских властей может не остаться «иного выбора, кроме как смириться».

«Запад подсластит пилюлю, предоставив масштабную помощь в восстановлении», — написал Шорт.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден 24 февраля проведёт виртуальную встречу с лидерами стран G7 и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отмечается, что на встрече будет обсуждена координация совместных усилий по поддержке Украины.

В январе президент России Владимир Путин заявил, что целью спецоперации является защита людей и самой России от угроз, которые пытаются создать на прилегающих исторических российских территориях.

Позднее он подчёркивал, что Москва продолжит «аккуратно и последовательно» решать задачи в рамках специальной военной операции (СВО).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России сейчас главная цель — СВО и выполнение её целей.

Глава российского МИД Сергей Лавров также заявил, что Россия и Белоруссия имеют единую позицию по вопросу целей СВО на Украине.