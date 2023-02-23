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Байден 24 февраля обсудит с лидерами G7 и Зеленским поддержку Украины

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Президент США Джо Байден 24 февраля проведёт виртуальную встречу с лидерами стран G7 и президентом Украины Владимиром Зеленским, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Байден 24 февраля обсудит с лидерами G7 и Зеленским поддержку Украины
  • AP
  • © Susan Walsh

«Завтра президент Байден проведёт виртуальную встречу с лидерами «Большой семёрки» и президентом Владимиром Зеленским», — приводит РИА Новости слова Жан-Пьер.

Отмечается, что на встрече будет обсуждена координация совместных усилий по поддержке Украины.

Ранее член конгресса США от Республиканской партии Мэтт Гетц, комментируя визит Байдена в Киев, заявил, что Вашингтон должен прекратить оказывать помощь Украине.

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