Байден 24 февраля обсудит с лидерами G7 и Зеленским поддержку Украины
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«Завтра президент Байден проведёт виртуальную встречу с лидерами «Большой семёрки» и президентом Владимиром Зеленским», — приводит РИА Новости слова Жан-Пьер.
Отмечается, что на встрече будет обсуждена координация совместных усилий по поддержке Украины.
Ранее член конгресса США от Республиканской партии Мэтт Гетц, комментируя визит Байдена в Киев, заявил, что Вашингтон должен прекратить оказывать помощь Украине.