Байден 24 февраля обсудит с лидерами G7 и Зеленским поддержку Украины

Президент США Джо Байден 24 февраля проведёт виртуальную встречу с лидерами стран G7 и президентом Украины Владимиром Зеленским, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Завтра президент Байден проведёт виртуальную встречу с лидерами «Большой семёрки» и президентом Владимиром Зеленским», — приводит РИА Новости слова Жан-Пьер.

Отмечается, что на встрече будет обсуждена координация совместных усилий по поддержке Украины.

Ранее член конгресса США от Республиканской партии Мэтт Гетц, комментируя визит Байдена в Киев, заявил, что Вашингтон должен прекратить оказывать помощь Украине.