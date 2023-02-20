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Республиканец Гетц после визита Байдена в Киев призвал прекратить оказывать помощь Украине

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Член конгресса США от Республиканской партии Мэтт Гетц, комментируя визит американского лидера Джо Байдена в Киев, заявил, что Вашингтон должен прекратить оказывать помощь Украине.
Республиканец Гетц после визита Байдена в Киев призвал прекратить оказывать помощь Украине
  • AP
  • © Ukrainian Presidential Press Office

«Больше никакой помощи Украине!» — написал он в Twitter.

Гетц также выразил уверенность, что Байден с самого начала своего президентского срока пренебрегал интересами США.

Утром 20 февраля стало известно, что Байден прибыл в Киев.

На состоявшейся там пресс-конференции Байден заявил, что Вашингтон и его союзники пообещали передать Киеву примерно 700 танков, тысячи бронемашин и более 2 млн снарядов.

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