Байден заявил об обещании передать Украине около 700 танков

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и его союзники пообещали передать Киеву примерно 700 танков, тысячи бронемашин, более 2 млн снарядов.

«Вместе мы пообещали около 700 танков, тысячи бронемашин, тысячу артиллерийских систем, более 2 млн артиллерийских снарядов», — приводит РИА Новости слова Байдена в ходе пресс-конференции.

Он также пообещал поставку более 50 передовых реактивных систем залпового огня.

Ранее на улицах Вашингтона прошла массовая акция против военной помощи Украине.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в британском парламенте начал выпрашивать у Великобритании боевые самолёты.