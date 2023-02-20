Байден заявил об обещании передать Украине около 700 танков
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«Вместе мы пообещали около 700 танков, тысячи бронемашин, тысячу артиллерийских систем, более 2 млн артиллерийских снарядов», — приводит РИА Новости слова Байдена в ходе пресс-конференции.
Он также пообещал поставку более 50 передовых реактивных систем залпового огня.
Ранее на улицах Вашингтона прошла массовая акция против военной помощи Украине.
8 февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в британском парламенте начал выпрашивать у Великобритании боевые самолёты.