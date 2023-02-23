Американский ведущий Хинкл: жители США хотят мира с Россией, а не поддержки Украины
Об этом журналист сказал во время митинга против поддержки Украины.
«Мы хотим мира с русскими, мы хотим построить новый многополярный мир», — подчеркнул Хинкл.
Он добавил, что американцы также желают процветания своей стране и выводы её жителей из нищеты.
Ведущий также обратился к жителям с США с призывом требовать от американского правительства прекратить поставлять вооружение Украине.
Ранее член конгресса США от Республиканской партии Мэтт Гетц, комментируя визит американского лидера Джо Байдена в Киев, заявил, что Вашингтон должен прекратить оказывать помощь Украине.