Американский журналист, ведущий программы The Dive Джексон Хинкл заявил, что жители Соединённых Штатов стремятся к прекращению конфронтации с Россией.

Об этом журналист сказал во время митинга против поддержки Украины.

«Мы хотим мира с русскими, мы хотим построить новый многополярный мир», — подчеркнул Хинкл.

Он добавил, что американцы также желают процветания своей стране и выводы её жителей из нищеты.

Ведущий также обратился к жителям с США с призывом требовать от американского правительства прекратить поставлять вооружение Украине.

Ранее член конгресса США от Республиканской партии Мэтт Гетц, комментируя визит американского лидера Джо Байдена в Киев, заявил, что Вашингтон должен прекратить оказывать помощь Украине.