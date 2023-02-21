Путин заявил, что Россия продолжит «аккуратно и последовательно» решать задачи в ходе СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва продолжит «аккуратно и последовательно» решать задачи в рамках специальной военной операции (СВО).

«Мы шаг за шагом, аккуратно и последовательно, будем решать стоящие перед нами задачи», — сказал он.

Путин заявил, что выступает с посланием Федеральному собранию в рубежное для России время.

RT ведёт прямую трансляцию.