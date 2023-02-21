Путин заявил, что Россия продолжит «аккуратно и последовательно» решать задачи в ходе СВО
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва продолжит «аккуратно и последовательно» решать задачи в рамках специальной военной операции (СВО).
«Мы шаг за шагом, аккуратно и последовательно, будем решать стоящие перед нами задачи», — сказал он.
Путин заявил, что выступает с посланием Федеральному собранию в рубежное для России время.
RT ведёт прямую трансляцию.
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