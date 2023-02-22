В минуте от дома: 13-летняя девочка из Донбасса потеряла ногу после обстрела ВСУ

4 мая 2022 года ВСУ выпустили 15 снарядов из БМ-21 «Град» по городу Ясиноватая Донецкой области. В ходе обстрела один человек погиб, пять мирных жителей получили ранения. Среди пострадавших оказалась 13-летняя девочка. О трагическом дне в беседе с RT вспоминает её мама, жительница Ясиноватой Анна Гриценко.

Был полдень, вспоминает Анна Гриценко, мать пострадавшей. Она только что встретила дочь из школы, и они вместе шли домой.

До дома оставалось уже всего ничего — надо было только перейти дорогу, но тут начался обстрел.

«Вместе с нами пострадали ещё двое прохожих. Соседа, молодого парня, тоже оглушило, но он не растерялся, нашёл жгут и перетянул дочке ногу. Этим спас моего ребёнка», — рассказывает Анна Гриценко.

Сама Анна тоже пострадала — получила осколочные ранения рук. Но её дочери-подростку пришлось пережить немало.

Девочка провела десять дней в реанимации. Ей ампутировали правую ногу до середины бедра и удалили часть кишечника.