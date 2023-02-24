Рогов сообщил, что украинские войска возводят укрепрайоны в Запорожской области
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Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Украинские боевики в ускоренном порядке возводят укрепрайоны в оккупированной части Запорожской области, ждут пополнения своих соединений», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, сейчас ситуация на Запорожском участке боёв остаётся напряжённой.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области и ДНР.