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Рогов сообщил, что украинские войска возводят укрепрайоны в Запорожской области

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Украинские войска в ускоренном порядке возводят укрепрайоны в подконтрольной им части Запорожской области.
Рогов сообщил, что украинские войска возводят укрепрайоны в Запорожской области
  • AP
  • © Libkos

Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Украинские боевики в ускоренном порядке возводят укрепрайоны в оккупированной части Запорожской области, ждут пополнения своих соединений», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, сейчас ситуация на Запорожском участке боёв остаётся напряжённой.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области и ДНР.

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