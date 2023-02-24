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В Минобороны России сообщили об уничтожении до 240 солдат ВСУ на Донецком направлении

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Российские военные на Донецком направлении за минувшие сутки уничтожили до 240 украинских военных, говорится в заявлении Минобороны России.
В Минобороны России сообщили об уничтожении до 240 солдат ВСУ на Донецком направлении
  • РИА Новости

«На Донецком направлении... потери противника за сутки составили до 240 украинских военнослужащих», — сообщили в ведомстве.

Также сообщается об уничтожении военной техники, в том числе одной артиллерийской системы М777 производства США.

На Южно-Донецком направлении российскими военными была уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

Кроме того, было ликвидировано более 80 украинских военнослужащих.

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