Медведев: мы вернём наши территории и защитим наших людей

Зампред Совбеза России, подводя итоги спецоперации на Украине на год, подчеркнул, что все территории будут возвращены.

«Уже год как идёт специальная операция. Год как наши военнослужащие восстанавливают порядок, мир и справедливость... Они герои», — написал он в Telegram.

Медведев заявил, что всем хочется скорейшей победы и отметил, что этот день настанет.

«Мы вернём наши территории и надёжно защитим наших людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов», — добавил он.

21 февраля Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что абсолютное большинство граждан России заняли принципиальную позицию в отношении спецоперации и поддержали действия по защите Донбасса.

24 февраля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об освобождении села Берховка под Артёмовском.