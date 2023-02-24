Медведев: мы вернём наши территории и защитим наших людей
- РИА Новости
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«Уже год как идёт специальная операция. Год как наши военнослужащие восстанавливают порядок, мир и справедливость... Они герои», — написал он в Telegram.
Медведев заявил, что всем хочется скорейшей победы и отметил, что этот день настанет.
«Мы вернём наши территории и надёжно защитим наших людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов», — добавил он.
21 февраля Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что абсолютное большинство граждан России заняли принципиальную позицию в отношении спецоперации и поддержали действия по защите Донбасса.
24 февраля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об освобождении села Берховка под Артёмовском.