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Медведев: мы вернём наши территории и защитим наших людей

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Зампред Совбеза России, подводя итоги спецоперации на Украине на год, подчеркнул, что все территории будут возвращены.
Медведев: мы вернём наши территории и защитим наших людей
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

«Уже год как идёт специальная операция. Год как наши военнослужащие восстанавливают порядок, мир и справедливость... Они герои», — написал он в Telegram.

Медведев заявил, что всем хочется скорейшей победы и отметил, что этот день настанет.

«Мы вернём наши территории и надёжно защитим наших людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов», — добавил он.

21 февраля Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что абсолютное большинство граждан России заняли принципиальную позицию в отношении спецоперации и поддержали действия по защите Донбасса.

24 февраля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об освобождении села Берховка под Артёмовском.

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