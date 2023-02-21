Путин: абсолютное большинство россиян поддержали действия по защите Донбасса

Абсолютное большинство граждан России заняли принципиальную позицию в отношении спецоперации и поддержали действия по защите Донбасса.

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию.

«Горжусь, думаю, все мы гордимся, что наш многонациональный народ, абсолютное большинство граждан заняли принципиальную позицию в отношении специальной военной операции, поняли, в чём смысл действий, которые мы делаем, поддержали наши действия по защите Донбасса», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что в этой поддержке проявился настоящий патриотизм.

Церемония оглашения проходит в столичном Гостином Дворе.

RT ведёт прямую трансляцию.