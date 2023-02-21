Путин: абсолютное большинство россиян поддержали действия по защите Донбасса
- РИА Новости
Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию.
«Горжусь, думаю, все мы гордимся, что наш многонациональный народ, абсолютное большинство граждан заняли принципиальную позицию в отношении специальной военной операции, поняли, в чём смысл действий, которые мы делаем, поддержали наши действия по защите Донбасса», — заявил Путин.
Он подчеркнул, что в этой поддержке проявился настоящий патриотизм.
Церемония оглашения проходит в столичном Гостином Дворе.
RT ведёт прямую трансляцию.