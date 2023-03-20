«Перекройка политического контура всего региона»: к каким последствиям привело американское вторжение в Ирак

20 марта 2003 года коалиция во главе с США начала военную операцию против Ирака, который возглавлял Саддам Хусейн. Предлогом для вторжения стали обвинения в адрес официального Багдада в разработке оружия массового уничтожения. Однако, как выяснилось впоследствии, доказательства, которые предъявляла американская и британская разведка, были ложными. По мнению экспертов, истинная причина агрессии против Багдада заключалась в стремлении Вашингтона помешать интеграции арабских стран. Таким образом США намеревались упрочить свой статус мирового гегемона. Между тем, как считают востоковеды, именно такая политика привела к всплеску межконфессиональных конфликтов, разгулу терроризма и череде гражданских войн на всём Ближнем Востоке.

20 лет назад США и их союзники без санкции Совбеза ООН вторглись в Ирак. Операция получила название «Шок и трепет».

Боевые действия начались с высокоточных ударов военно-морских сил и ВВС по военным и государственным объектам арабской страны. Вслед за этим после артиллерийской подготовки сухопутные войска США пересекли ирако‑кувейтскую границу. Пользуясь военно-техническим превосходством, американцы быстро подавили организованное сопротивление иракской армии и уже 9 апреля заняли Багдад. 1 мая президент США Джордж Буш — младший объявил о завершении операции и начале военной оккупации Ирака.

Лидер Ирака Саддам Хусейн укрылся в одном из домов вблизи его родного города Тикрита (около 200 км от столицы). В конце 2003 года он был взят в плен, а 30 декабря 2006-го казнён через повешение.

В комментарии RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что интервенция показала готовность и способность Вашингтона вмешиваться в дела суверенных стран с применением военной силы, полностью разрушая их государственность.

«Соединённые Штаты продемонстрировали, что являются абсолютным гегемоном и вольны по своему усмотрению решать судьбы даже весьма крупных государств. С помощью иракской кампании США отчётливо дали понять всему миру, что для них важны только их собственные интересы и что они готовы устранять тех, кто им неугоден», — сказал Брутер.

«Сохранить гегемонию»

Основным поводом к вторжению в Ирак послужили обвинения в разработке оружия массового уничтожения (ОМУ).

В конце января 2002 года в речи перед конгрессом президент США заявил о существовании так называемой оси зла, объединяющей Ирак, Иран и Северную Корею. Буш-младший утверждал, что эти страны производят ОМУ и являются пособниками терроризма. Осенью глава Белого дома перешёл к открытым угрозам в адрес Хусейна и санкционировал резкое увеличение военного бюджета.

RT — о причинах вторжения США в Ирак

5 февраля 2003 года госсекретарь США Колин Пауэлл на Совбезе ООН заявил о наличии у режима Хусейна химического оружия. В качестве доказательства чиновник продемонстрировал пробирку с белым веществом, сообщив, что это и есть образцы ОМУ.

Пауэлл рассказал, что иракцы якобы производят биологическое оружие в неких передвижных лабораториях. Ранее такая информация была опубликована в докладе учёного-микробиолога, советника Министерства обороны Великобритании по проблемам биологического оружия Дэвида Келли.

Впрочем, учёный после вторжения коалиционных сил в Ирак признался, что руководствовался ошибочными сведениями. Он заявил, что никаких мобильных лабораторий у Хусейна не было. В июле 2003 года его тело обнаружили в 8 км от его дома в графстве Оксфордшир. По версии следствия, Келли совершил самоубийство.

В период оккупации Ирака коалиция также не представила никаких доказательств разработки оружия массового уничтожения. И уже в 2010 году Пентагон публично признал факт несостоятельности подозрений, которые послужили предлогом для вторжения в арабскую страну.

По словам Владимира Брутера, надуманные обвинения были необходимы для демонизации образа Хусейна как на национальном, так и на глобальном уровне. Таким образом Вашингтон и Лондон рассчитывали обосновать свои агрессивные действия. Однако этот план провалился — многие страны НАТО отказались участвовать в боевых действиях, а американцы устраивали масштабные антивоенные протесты, напоминает аналитик.

Основной целью свержения Хусейна эксперты считают стремление Вашингтона разрушить динамично развивавшиеся интеграционные процессы на Ближнем Востоке. Для этого, как полагали американские стратеги, требовалось ликвидировать иракскую государственность и раскачать ситуацию в других странах региона.

«На публику в администрации Буша-младшего очень много говорили про важность защиты свободы и демократических ценностей, но в реальности там исходили из представления о том, что залогом сохранения глобальной гегемонии США должен быть курс на разрушение интеграционных процессов, которые неподконтрольны Вашингтону», — сказал в беседе с RT кандидат исторических наук, доцент кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока ИСАА МГУ Дмитрий Жантиев.

По его мнению, вторжение в Ирак было направлено прежде всего на остановку интеграции арабских стран в рамках Совета сотрудничества Арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Госсекретарь США Колин Пауэлл на заседании Совбеза ООН, 5 февраля 2003 года

AP

© Elise Amendola

Аналогичной точки зрения придерживается политический обозреватель арабист Вячеслав Матузов. В комментарии RT он пояснил, что демонтаж иракской государственности позволял США ослабить сотрудничество между странами Персидского залива и запустить процесс «перекройки политического контура всего региона».

«После Югославии главным «врагом» Америки стал ислам и исламский мир. Против него Вашингтон мобилизовал большие ресурсы. Американцам были нужны революционные преобразования, которые выражались бы в дезинтеграции, дестабилизации, смене режимов и хаосе межконфессиональных и гражданских войн. К сожалению, многое из этого плана было претворено в жизнь», — отметил Матузов.

Так, реформы, инициированные главой Коалиционной временной администрации в Ираке Полом Бремером, привели к тому, что значительную часть новой политической элиты страны составили шииты. Это вызвало сильное недовольство местных суннитов, которые составляли численное большинство и занимали высокопоставленные должности при Хусейне.

Ранее правящая партия «Баас» была объявлена вне закона, а её члены, в том числе рядовые, были лишены возможности работать в органах госслужбы и занимать прежние должности.

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«Миллионы людей в оккупированном Ираке оказались без средств к существованию. Это были не только сотрудники силовых структур. Из-за номинальной принадлежности к «Баас» безработными в одночасье стало множество врачей, учителей, инженеров. Недовольство суннитов и бывших членов «Баас» в итоге вылилось в мощное повстанческое движение, которое противостояло американцам и новым властям», — говорит Жантиев.

Более того, разрушение иракской государственности стало одной из причин радикализации суннизма и зарождения «Исламского государства»*, в ряды которого вступили бывшие баасисты и племенные союзы юго-запада Ирака.

Несмотря на ухудшение ситуации для нового правительства страны, американские военные не собирались сохранять там масштабное военное присутствие. В 2008 году Вашингтон и Багдад договорились о постепенном выводе войск коалиции из республики в течение трёх последующих лет. Этот процесс был завершён в декабре 2011 года.

С начала операции американская армия потеряла свыше 4,4 тыс. человек. Точных данных о гибели иракских военных и гражданского населения нет. По данным Всемирной организации здравоохранения, других структур и СМИ, жертвами боевых действий в период вторжения и в ходе оккупации могли стать сотни тысяч человек.

Иракский сценарий

Как считают эксперты, уход американской армии привёл к стремительной деградации обстановки в Ираке. Суннитские группировки заметно активизировались, а силы безопасности, которые обучал и вооружал Пентагон, оказались неспособны им противостоять.

Летом 2014 года боевики под чёрными знамёнами ИГ заняли около 40% территории Ирака. В августе того же года президент США Барак Обама санкционировал новую операцию на территории Ирака для борьбы с «Исламским государством», защиты курдов-езидов и американского консульства в Эрбиле — столице иракского Курдистана.

Боевик ИГ

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К операции под названием «Непоколебимая решимость» были привлечены десятки государств. При этом Соединённые Штаты не стали разворачивать собственные сухопутные войска, а сделали ставку на огневую поддержку местных вооружённых формирований.

«Непоколебимая решимость» распространялась и на территорию Сирии — в этой арабской республике также было сильно ИГ и находились противостоящие террористам курды. Однако долгое время американцам не удавалось добиться серьёзных успехов.

Ситуация существенно поменялась лишь в ходе сирийской операции, которую начала Россия в конце сентября 2015 года. Удары ВКС РФ и наступление местных наземных сил привели к разгрому ИГ и других террористических группировок, отмечают эксперты.

Как полагает Матузов, именно Соединённые Штаты несут главную ответственность за разгул терроризма на всём Ближнем Востоке.

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«Вашингтон создал условия для того, чтобы и без того неспокойный регион заполыхал. Вторжение в Ирак было только началом. В 2010—2011 годы произошла так называемая арабская весна, когда массовые протесты и беспорядки захлестнули почти весь Ближний Восток. В некоторых странах начались гражданские войны, заметно окрепло влияние террористов», — отметил Матузов.

Трагедией для Ближнего Востока эксперт называет разрушение ливийской государственности. Напомним, в 2011 году США и их союзники оказали военную поддержку повстанцам. Мятежники смогли добиться значительных военных успехов и зверски расправились с Муаммаром Каддафи. Гибель ливийского лидера была с восторгом встречена Хиллари Клинтон, которая на тот момент занимала пост госсекретаря США.

«В Ливии произошло, по сути, то же самое, что и в Ираке. Каддафи был независимым политиком, выступал за интеграцию арабского мира. В итоге государственность Ливии была разрушена, её лидер убит. Ливия не выдержала потрясений, спровоцированных грубейшим внешним вмешательством. Страна по-прежнему расколота, не имеет возможности нормально развиваться», — подчеркнул Матузов.

С точки зрения Владимира Брутера, далёк от завершения гражданский конфликт и в самом Ираке — там периодически происходят волнения на религиозной и политической почве.

Кроме того, обстановка в Ираке осложняется тем, что США сохраняют там ограниченное военное присутствие, пользуясь им главным образом для борьбы с Ираном, говорит Брутер. Так, в начале января 2020 года в Багдаде американские ВС с помощью удара БПЛА убили генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Иракцы поделились с RT своими историями спустя 20 лет после вторжения США

«Обстановка в Ираке спустя 20 лет остаётся напряжённой и характеризуется политической неустойчивостью. И США никак не пытаются решить проблемы страны. Более того, они пользуются военным присутствием там для противодействия Ирану. Американцы ведут свою игру, вмешиваются в дела страны, оказывают давление на местную политическую элиту благодаря таким рычагам влияния, как сунниты и стремящиеся к независимости курды», — пояснил Брутер.

Дмитрий Жантиев также считает, что Соединённые Штаты по-прежнему имеют значительное влияние на Ирак. При этом, по его словам, даже у лояльных Вашингтону политиков республики нет доверия к США.

«Под предлогом борьбы с ИГ американцы вернули в Ирак часть войск и усилили влияние на руководство страны. Багдад пытается балансировать и избегает конфликтов с Вашингтоном. Есть в Ираке и лояльные силы, но даже они не доверяют американцам. С моей точки зрения, вторжением 2003 года и последующей политикой США показали себя на Ближнем Востоке силой, которая способна лишь разрушать и навязывать свои интересы», — заключил Жантиев.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.