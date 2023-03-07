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Глава Пентагона Остин подтвердил, что прибыл с визитом в Ирак

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что прибыл с визитом в Ирак, чтобы подтвердить стратегическое партнёрство между двумя странами.
Глава Пентагона Остин подтвердил, что прибыл с визитом в Ирак
  • AP
  • © J. Scott Applewhite

«Прилетел в Багдад. Я здесь, чтобы подтвердить стратегическое партнёрство между США и Ираком в процессе продвижения к более безопасному, стабильному и суверенному Ираку», — написал он в Twitter.

В ноябре прошлого года в Агентстве США по международному развитию (USAID) сообщили о планах выделить до $25 млн на «поддержку гражданского общества» в Ираке. Как уточняется в описании соответствующего гранта, работа будущих подрядчиков будет финансироваться американской стороной в течение пяти лет.

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