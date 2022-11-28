США выделят $25 млн на «поддержку гражданского общества» в Ираке

В Агентстве США по международному развитию (USAID) сообщили о планах выделить до $25 млн на «поддержку гражданского общества» в Ираке. Как уточняется в описании соответствующего гранта, работа будущих подрядчиков будет финансироваться американской стороной в течение пяти лет. RT ознакомился с документом.

«Деятельность в поддержку гражданского общества Ирака, спонсируемая USAID, будет повышать участие граждан в государственной сфере, особенно женщин и молодёжи, одновременно поддерживая организации гражданского общества (ОГО), чтобы налаживать связь с гражданами и другими ОГО и расширять их возможности», — говорится в тексте.



По прогнозам американских специалистов, результатом приложенных усилий среди прочего должно стать формирование активного и устойчивого сектора гражданского общества в Ираке.

Вместе с тем, согласно сценарию USAID, рассматриваемая инициатива может повысить вовлечённость жителей Ирака в работу по разным направлениям, в число которых входит, например, изменение климата.

Также программа поможет укрепить устойчивость и жизнеспособность организаций гражданского общества в стране.

«USAID сотрудничает с Ираком в его переходе к становлению более стабильным, демократическим государством. Проблемами на пути к этому переходу стали продолжающиеся конфликты, укоренившиеся элиты, культура коррупции и трудности, испытываемые организациями гражданского общества в том, что касается выполнения их посреднической роли между иракским народом и правительством», — так объясняют в агентстве мотивы работы США в Ираке.

Размер бюджета, который USAID готово выделить на реализацию своих планов в Ираке, составляет $25 млн.

США выделяют средства на инициативы, связанные с гражданским обществом, в том числе в Ираке, на протяжении долгих лет. Об этом в беседе с RT напомнил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН доктор исторических наук Борис Долгов.

«Я думаю, прежде всего здесь нужно напомнить, что в 2003 году Штаты фактически совершили акт агрессии против Ирака — суверенного государства. Эту агрессию поддержал ряд американских союзников, в результате чего было разрушено иракское государство, были многочисленные жертвы, многие из них — представители мирного населения. Кстати, ещё очень значимый факт: в Ираке американцы использовали заряды со слабообогащённым ураном — такие же они использовали и в Югославии. Сегодня же США намерены заниматься развитием гражданского общества в Ираке. Это выглядит несколько цинично», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось о намерениях Госдепартамента Соединённых Штатов выделить до $12 млн на «обеспечение стабильности» на северо-востоке Сирии, а также в некоторых районах на севере Алеппо.