США выделят около $12 млн на «обеспечение стабильности» в неподконтрольных «режиму» районах Сирии

Государственный департамент Соединённых Штатов намерен выделить до $12 млн на «обеспечение стабильности» на северо-востоке Сирии, а также в некоторых районах на севере Алеппо. Как уточняется в описании соответствующего гранта, речь идёт о территориях, неподконтрольных «режиму» президента страны Башара Асада. RT ознакомился с документом.

«Управление по координации помощи Бюро по вопросам Ближнего Востока Государственного департамента США желает наладить партнёрство с сирийскими организациями гражданского общества (ОГО) для решения задач по обеспечению стабильности на северо-востоке Сирии, а также в ряде неподконтрольных сирийскому режиму сельских районов на севере Алеппо», — уточняется в тексте.

Как отмечают американские специалисты, население Сирии «продолжает страдать» от политических, социальных и экономических лишений, к которым привели 11 лет конфликта.

Изменить сложившуюся ситуацию, согласно тексту документа, может «сирийское гражданское общество», играющее важнейшую роль «в служении населению» — «служении таким образом, чтобы это перекликалось с политическими интересами США».

Принимая это во внимание, в число целей, которые должны быть достигнуты в рамках финансируемой США инициативы, Госдеп включил в том числе повышение возможностей сирийских ОГО по части того, чтобы «представлять и отстаивать интересы» народа страны.

Ещё одна цель — наделение гражданского общества Сирии возможностью привлекать к ответственности местные власти в областях, неподконтрольных «режиму», говорится в описании гранта.

В общей сложности на реализацию программы США готовы выделить около $12 млн.

В 2021 году сообщалось о намерении Госдепартамента США выделить до $18 млн на развитие образования в регионах САР, «неподконтрольных сирийскому режиму» и освобождённых от ИГ*.

Соединённые Штаты на протяжении многих лет реализуют подобные проекты в ряде государств. По мнению экспертов, такая политика предполагает вмешательство во внутренние дела тех стран, где она проводится.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.