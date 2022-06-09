Башар Асад: США с помощью доллара занимаются блокадой целых государств и воровством

Президент Сирии Башар Асад в интервью RT Arabic заявил, что США с помощью доллара занимаются блокадой целых государств и воровством.

«Америка обещала после Второй мировой войны, что доллар будет иметь золотой эквивалент. В начале 1970-х, во времена Никсона, Штаты решили отделить доллар от золота, поэтому он превратился в не имеющую цены бумагу. Однако США смогли покупать всё что им угодно во всём мире за бумажки, не имеющие цены», — заявил он.

По его словам, это является воровством, «причём по всему миру».

«Сегодня США повысили процентную ставку, и по этой причине все остальные валюты упали в цене, при этом пострадали страны с наиболее слабой экономикой. Да, это способ блокады, поскольку доллар — мировая валюта, и этот доллар проходит через американские банки или через так называемую Федеральную резервную систему, а вы находитесь под властью доллара. Поэтому всё ваше будущее как государства, страны, народа, как общества, как экономики зависит от милости Америки. Конечно, это часть блокады, вне всякого сомнения», — отметил Асад.

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