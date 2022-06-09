Башар Асад: США с помощью доллара занимаются блокадой целых государств и воровством

Короткая ссылка
Президент Сирии Башар Асад в интервью RT Arabic заявил, что США с помощью доллара занимаются блокадой целых государств и воровством.

«Америка обещала после Второй мировой войны, что доллар будет иметь золотой эквивалент. В начале 1970-х, во времена Никсона, Штаты решили отделить доллар от золота, поэтому он превратился в не имеющую цены бумагу. Однако США смогли покупать всё что им угодно во всём мире за бумажки, не имеющие цены», — заявил он.

По его словам, это является воровством, «причём по всему миру».

«Сегодня США повысили процентную ставку, и по этой причине все остальные валюты упали в цене, при этом пострадали страны с наиболее слабой экономикой. Да, это способ блокады, поскольку доллар — мировая валюта, и этот доллар проходит через американские банки или через так называемую Федеральную резервную систему, а вы находитесь под властью доллара. Поэтому всё ваше будущее как государства, страны, народа, как общества, как экономики зависит от милости Америки. Конечно, это часть блокады, вне всякого сомнения», — отметил Асад.

Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с ФАН высказался о перспективах и роли евро в глобальной экономике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить