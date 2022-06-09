Аналитик Егоров прокомментировал ситуацию на валютном рынке
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По его словам, на данный момент ожидается долларовый диапазон от 56 до 62 рублей.
«Такие цифры пока устраивают власти, а ЦБ снизит ключевую ставку в пределах 2%», — отметил эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
Как считает Егоров, санкционное давление серьёзно не возрастёт, а новые рестрикции не будут оказывать сильного влияния на экономику.
«Поэтому пока импорт не превысит экспорт, курс останется в этом диапазоне и может даже усилиться», — заключил он.
Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с ФАН высказался о перспективах и роли евро в глобальной экономике.