Аналитик Егоров прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Финансовый аналитик Александр Егоров прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

По его словам, на данный момент ожидается долларовый диапазон от 56 до 62 рублей.

«Такие цифры пока устраивают власти, а ЦБ снизит ключевую ставку в пределах 2%», — отметил эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как считает Егоров, санкционное давление серьёзно не возрастёт, а новые рестрикции не будут оказывать сильного влияния на экономику.

«Поэтому пока импорт не превысит экспорт, курс останется в этом диапазоне и может даже усилиться», — заключил он.

Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с ФАН высказался о перспективах и роли евро в глобальной экономике.