Аналитик Егоров прокомментировал ситуацию на валютном рынке

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Финансовый аналитик Александр Егоров прокомментировал ситуацию на валютном рынке.
Аналитик Егоров прокомментировал ситуацию на валютном рынке
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

По его словам, на данный момент ожидается долларовый диапазон от 56 до 62 рублей.

«Такие цифры пока устраивают власти, а ЦБ снизит ключевую ставку в пределах 2%», — отметил эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как считает Егоров, санкционное давление серьёзно не возрастёт, а новые рестрикции не будут оказывать сильного влияния на экономику.

«Поэтому пока импорт не превысит экспорт, курс останется в этом диапазоне и может даже усилиться», — заключил он.

Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с ФАН высказался о перспективах и роли евро в глобальной экономике.

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