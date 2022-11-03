На фоне нерешённых проблем: что известно о сообщениях по поводу возможного нападения Ирана на Саудовскую Аравию
- Военнослужащие Ирана
- AP
- © Iranian Revolutionary Guard's Ground Force
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ) Насер Канани опроверг появившиеся ранее сведения о подготовке нападения на Саудовскую Аравию.
«Исламская Республика Иран придерживается политики добрососедства, действует на основе взаимоуважения и в рамках международного права, стремится к укреплению стабильности и безопасности в регионе и продолжит конструктивное взаимодействие с соседними странами», — приводит ТАСС заявление Канани, опубликованное на сайте МИД страны.
2 ноября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил журналистам, что Соединённые Штаты готовы отреагировать на «угрозу», исходящую со стороны Ирана. По словам чиновника, США находятся в постоянном контакте с коллегами из Саудовской Аравии, где дислоцированы американские войска.
«Мы поддерживаем регулярные контакты с нашими партнёрами из Саудовской Аравии в плане того, какую информацию они могут предоставить в этом отношении. Но, как мы уже говорили ранее — и я повторюсь, — мы сохраним за собой право защищаться и обороняться вне зависимости от того, где служат наши войска, в Ираке или где-то ещё», — сказал Райдер в ходе пресс-брифинга.
Аналогичную информацию озвучил журналистам и представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Дипломат выразил обеспокоенность напряжённой ситуацией в районе Персидского залива.
«Нас беспокоит сложившаяся картина угроз. Мы постоянно поддерживаем контакт с саудовцами через военные, дипломатические и разведывательные каналы связи и без колебаний будем действовать в защиту наших интересов и интересов наших партнёров в регионе», — отметил Прайс.
Комментарии официальных лиц США появились на фоне широкого международного резонанса, вызванного сообщениями, что Саудовская Аравия поделилась с американскими военными разведданными о якобы готовящемся нападении иранских ВС.
Со ссылкой на саудовских и американских официальных лиц газета сообщала, что Тегеран намерен атаковать как территорию королевства, так и иракский город Эрбиль, где размещены американские войска.
Иранская армия уже наносила удары по этому населённому пункту. Иранский Корпус стражей Исламской революции сообщил, что целью были израильские объекты в Ираке.
Информационный вброс
Ранее в соцсетях и в ряде зарубежных СМИ появились сведения, что над куполом мечети в городе Кум было поднято красное знамя, якобы символизирующее готовность к возмездию.
Как пояснил в беседе с RT профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Дружиловский, если это знамя действительно было поднято, событие не стоит трактовать как объявление войны.
- Американские военнослужащие на учениях в Саудовской Аравии
- globallookpress.com
- © US Marines
«Я бы не делал конкретных выводов насчёт того, какой смысл был вложен в поднятие красного полотна над этой мечетью. Это может быть и память о погибших, и мобилизация каких-то военных усилий. В любом случае Иран сейчас не заинтересован в действительно серьёзной эскалации конфликта с Саудовской Аравией», — сказал Дружиловский.
Отвечая на вопросы журналистов по поводу вероятности иранского нападения на королевство, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не располагает такой информацией и не знает, «откуда взялись эти домыслы».
Дружиловский считает, что публикация The Wall Street Journal лишена реального смысла. Аналогичной точки зрения придерживается и сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова. Она назвала маловероятным сценарий вооружённого столкновения между Ираном и Саудовской Аравией.
По мнению эксперта, информация о якобы неизбежном вторжении Тегерана в пределы королевства «могла быть вбросом», который организовали Соединённые Штаты в стремлении улучшить отношения с Эр-Риядом в военной, политической и экономической сферах.
«С приходом Байдена в Белый дом отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом заметно ухудшились. Его июльский визит в королевство только обострил ситуацию», — отметила Фёдорова.
Ещё одной лакмусовой бумажкой нарастающих проблем в отношениях между двумя государствами стало недавнее решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти, что автоматически означало невыгодный Вашингтону дальнейший рост биржевых цен на энергоресурсы.
Власти Соединённых Штатах не скрывали своего разочарования таким решением. Основную ответственность они возложили на Саудовскую Аравию и ряд других ближневосточных экспортёров энергоресурсов. Вашингтон пообещал принять ответные меры в адрес Эр-Рияда, а в конгресс был внесён законопроект о приостановке выполнения оружейных контрактов на один год.
«Я думаю, что сообщения о якобы неизбежном нападении Ирана — это предлог, который ищут США для возобновления сотрудничества с Саудовской Аравией, в том числе в военной сфере. Американцы стремятся показать свою важность перед лицом «иранской угрозы», — рассуждает Фёдорова.
В целом, как считает эксперт, Вашингтон крайне недоволен движением королевства в сторону альтернативных Западу международных форматов сотрудничества.
Взаимные обвинения
На протяжении последних лет отношения между Ираном и Саудовской Аравией эксперты характеризуют как конфронтационные. Тегеран регулярно обвиняет враждебные государства, включая Эр-Рияд, во вмешательстве во внутренние дела. В частности, как считают в исламской республике, Саудовская Аравия, США, Израиль и Великобритания причастны к организации терактов и протестов внутри страны.
Например, в Тегеране убеждены, что Эр-Рияд причастен к теракту в мечети в городе Шираз. Нападение произошло 26 октября. Его жертвами стали 15 человек.
- МИД Ирана
- © Wikimedia Commons / CC BY 2.0
Также, по информации иранских властей, Саудовская Аравия — один из организаторов массовых беспорядков после кончины 22-летней Махсы Амини.
Напомним, она была задержана в 13 сентября за неправильное ношение хиджаба. По официальной версии событий, которая была подтверждена видеозаписями с камер наблюдения, девушка потеряла сознание во время общения с правоохранителями. Затем Амини госпитализировали. В больнице она находилась три дня, и спасти её не смогли.
В начале октября власти Ирана опубликовали медицинский отчёт, в котором говорится о серьёзных проблемах Амини со здоровьем. В документе сообщается, что смерть девушки была вызвана припадком из-за церебральной гипоксии (снижения поступления кислорода в головной мозг).
Масштабные протесты в Иране бушевали до конца октября. Командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами прямо обвинил в подстрекательстве молодёжи к беспорядкам президента США Джо Байдена, премьер-министра Израиля Яира Лапида и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.
Как пояснила Ирина Фёдорова, кончина Амини послужила скорее поводом для социального взрыва в Иране. Главной причиной беспорядков она назвала накопившиеся экономические проблемы. В то же время одним из ключевых факторов широкого распространения беспорядков послужила пропаганда, направленная на иранскую молодёжь, из недружественных стран.
«В основном участниками протеста были молодые люди, недовольные жёсткими исламскими нормами как в одежде, так и в поведении. На них как раз и направлена пропаганда США и других государств. Они действительно стараются всячески поддерживать протестные движения в исламской республике», — отметила Фёдорова.
Правда, у Саудовской Аравии тоже весьма обширный список претензий к Ирану. С точки зрения Эр-Рияда, Тегеран является покровителем базирующегося в Йемене шиитского движения хуситов. Королевство и противостоящие ему группировки неоднократно обменивались ракетными ударами.
- Завод Saudi Aramco после ударов в сентябре 2019 года
- AP
- © Amr Nabil
Значительный ущерб Саудовской Аравии был нанесён атакой БПЛА на Saudi Aramco в сентябре 2019 года. Ответственность за удар взяли на себя хуситы из движения «Ансар Аллах». Минобороны королевства заявило, что беспилотники были выпущены не с юга, то есть со стороны Йемена, а «с севера и при поддержке Ирана».
Дружиловский полагает, что в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном остаётся большое количество проблем, в том числе из-за военной деятельности хуситов. Тем не менее эксперт не видит причин для скатывания ситуации в вооружённый конфликт.
«Могу предположить, что текущая напряжённость выльется в какое-то обострение в Йемене, но иранские удары по Саудовской Аравии — это, на мой взгляд, нереалистичный сценарий», — подытожил Дружиловский.
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