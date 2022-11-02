Песков: у Кремля нет данных о якобы готовящемся нападении Ирана на Саудовскую Аравию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет данных о якобы готовящемся нападении Ирана на Саудовскую Аравию, о возможности которого сообщили СМИ.

«Честно говоря, вообще не располагаем информацией и не знаем, откуда взялись эти домыслы», — сказал Песков.

Ранее американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на саудовских и американских официальных лиц писала, что Саудовская Аравия передала США разведданные о «неминуемой атаке» Ирана на цели в королевстве.

По информации газеты, это привело к повышению уровня боевой готовности «американских и других» вооружённых сил на Ближнем Востоке.