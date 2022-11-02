В МИД Ирана опровергли данные о подготовке атаки на Саудовскую Аравию

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани выступил с опровержением информации о подготовке нападения на Саудовскую Аравию.

«Исламская Республика Иран придерживается политики добрососедства, действует на основе взаимоуважения и в рамках международного права», — говорится в заявлении Канани на сайте иранского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что Тегеран стремится укреплять стабильность и безопасность в регионе и продолжит конструктивное взаимодействие с соседними странами.

Ранее американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на саудовских и американских официальных лиц писала, что Саудовская Аравия передала США разведданные о «неминуемой атаке» Ирана на цели в королевстве.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет данных о якобы готовящемся нападении Ирана на Саудовскую Аравию, о возможности которого сообщили СМИ.