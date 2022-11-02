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Лавров и глава МИД Ирана обсудили по телефону ситуацию в Персидском заливе

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан обсудили по телефону ситуацию в Персидском заливе.
Лавров и глава МИД Ирана обсудили по телефону ситуацию в Персидском заливе
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«Стороны обменялись мнениями по актуальной региональной проблематике с акцентом на текущую ситуацию в зоне Персидского залива. Подтверждена общность позиций Москвы и Тегерана в пользу преодоления всех имеющихся здесь противоречий политико-дипломатическими средствами с учётом интересов ближневосточных государств», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что сторонами была подтверждена вредоносность развёрнутой западными СМИ информационной кампании, которая в условиях непростой международной обстановки может обернуться опасной эскалацией напряжённости в этом стратегически важном районе мира.

Ранее американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на саудовских и американских официальных лиц писала, что Саудовская Аравия передала США разведданные о «неминуемой атаке» Ирана на цели в королевстве.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет данных о якобы готовящемся нападении Ирана на Саудовскую Аравию, о возможности которого сообщили СМИ.

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