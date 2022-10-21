«Серьёзное давление»: как новые санкции против Ирана могут повлиять на переговоры по ядерной сделке

ЕС вводит санкции против Ирана за якобы имевшие место поставки иранских беспилотников России. Рестрикции затронут несколько иранских физических и юридических лиц, в том числе производителей БПЛА Shahed. О готовности ввести санкции против Тегерана заявили и в США. При этом РФ и Иран неоднократно опровергали сообщения о поставках иранской техники в Россию. По словам аналитиков, санкции ЕС против Ирана не имеют юридических оснований. Кроме того, эксперты полагают, что новые западные рестрикции могут осложнить переговоры по иранской ядерной программе.

Евросоюз вводит санкции против Ирана за якобы имевшие место поставки иранских беспилотников России.

«Мы принимаем оперативные меры в отношении Ирана, который поддерживает войну России на Украине. Я приветствую решение Совета ЕС в кратчайшие сроки ввести ограничительные меры против тех в Иране, кто оказывает военную поддержку России», — заявил глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter.

Ранее в тот же день в Twitter председательства Чехии в Совете ЕС было опубликовано сообщение о том, что послы стран Евросоюза согласовали введение санкций против Ирана.

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«По результатам трёхдневных переговоров послы ЕС договорились о мерах против юридических лиц, поставляющих иранские дроны, которые используются для нанесения ударов на Украине. Письменная процедура завершена, санкции вступят в силу сегодня днём после публикации в официальном журнале», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в ЕС приняли решение заморозить активы трёх физических лиц и одного юрлица, ответственных за поставки дронов.

«ЕС также готов распространить санкции ещё на четыре иранских юрлица, которые уже включены в предыдущий санкционный список», — говорится в заявлении председательства Чехии в Совете ЕС.

Позднее в постановлении Совета ЕС по Ирану, опубликованном в Официальном журнале ЕС, было указано, что под санкции подпали производители дронов Shahed и три иранских генерала.

Набила Массрали

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При этом Москва и Тегеран неоднократно опровергали заявления западных стран о поставках иранской техники в Россию для использования в ходе спецоперации на Украине.

20 октября на брифинге для прессы Мария Захарова назвала «притянутой за уши» информацию о поставках беспилотников.

«Слухи об иранских БПЛА, которые распространяются некими независимыми неназванными закрытыми источниками в американских СМИ, опровергались в последние дни и иранскими, и российскими представителями. Есть ли необходимость комментировать предъявляемые и нам, и Тегерану вот эти некие претензии? Я думаю, что нет, поскольку всё это не более чем набор ничем не обоснованных умозаключений и притянутых за уши предположений», — заявила дипломат.

Стоит отметить, что это уже второй пакет санкций против Ирана, принятый ЕС за последние дни. 16 октября Брюссель включил 11 иранских граждан и четыре организации в чёрный список за якобы жёсткое подавление беспорядков и репрессии против оппозиции.

«Будем вводить санкции»

В свою очередь, Соединённые Штаты также заявили о готовности ввести очередные ограничения в отношении Ирана. Накануне Госдеп США обвинил исламскую республику в поставках России беспилотников и заявил, что Вашингтон не будет «колебаться в том, что касается введения санкций и применения других инструментов в отношении всех, кто причастен к данным поставкам».

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В заявлении, опубликованном на сайте Госдепа, говорится, что Вашингтон в ходе недавнего заседания Совбеза ООН выразил «серьёзную обеспокоенность по поводу закупки Россией у Ирана этих БПЛА в нарушение резолюции 2231 Совета Безопасности ООН».

«Пока Иран продолжает лгать и отрицать, что поставляет России оружие для использования на Украине, мы остаёмся привержены нашей работе с союзниками и партнёрами, нацеленной на предотвращение передачи России опасных вооружений», — говорится в документе.

В американском внешнеполитическом ведомстве добавили, что Вашингтон продолжит наращивать помощь Украине в сфере безопасности, в том числе в области противовоздушной обороны.

Дмитрий Полянский

AP

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Заявление было опубликовано после состоявшегося 19 октября в Совете Безопасности ООН закрытого заседания, на котором обсуждались обвинения Ирана в поставках беспилотников России. По окончании заседания первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил журналистам, что Москва отвергает предъявленные западными странами обвинения.

«Мы наблюдали очередной раунд кампании дезинформации западных делегаций, когда они подняли в совете вопрос БПЛА, якобы используемых Россией на Украине», — рассказал Полянский.

По словам российского дипломата, СБ ООН не получил никаких доказательств поставки беспилотников из Ирана в Россию, а тему якобы поставок БПЛА Запад пытается использовать для давления на РФ и Иран, а также для отвлечения внимания мира от собственной вовлечённости в украинский конфликт.

«Цель западных коллег ясна: они пытаются одновременно ударить по двум целям, используя надуманный предлог для оказания давления на Россию и Иран, — сказал Полянский. — По России они пытаются отвлечь внимание международного общества от их де-факто участия в конфликте на Украине. Вы все видели сообщения о передаче новых вооружений Западом».

Что касается Ирана, то на него Запад пытается оказать давление, предъявляя «безосновательные обвинения касательно нарушений резолюции СБ ООН 2231… Всё это абсурд», — заявил дипломат.

Опроверг данные о поставках БПЛА и постпред Ирана при ООН Амид Саид Иравани.

«Тегеран категорически отвергает утверждения, что Иран передавал России беспилотники для применения в конфликте на Украине», — заявил иранский дипломат.

По его словам, «за попытками некоторых государств связать необоснованные претензии к Ирану в украинском конфликте с резолюцией (СБ ООН. — RT) 2231 стоит политическая повестка».

Сделка под угрозой

По мнению экспертов, опрошенных RT, новые западные санкции против Тегерана ставят под удар усилия по восстановлению СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) — ядерной сделки, подписанной в 2015 году Ираном и шестью странами: Россией, Францией, США, Великобританией, КНР и ФРГ. Договор предусматривал полный отказ Тегерана от планов по созданию ядерного оружия в обмен на снятие с Ирана международных санкций.

Подписание СВПД в 2015 году

AFP

© DIETER NAGL

Однако в 2018 году президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе американской стороны из соглашения и введении санкций против Ирана. После этого СВПД фактически перестал функционировать.

С приходом к власти в США Джо Байдена было решено начать переговоры в Вене по восстановлению СВПД. При этом одним из главных требований Тегерана на переговорах был отказ от политического давления на Иран. На данный момент переговорный процесс продолжается.

В октябре официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали заявила, что, вводя новые санкции против Ирана, Евросоюз намерен параллельно с этим предпринимать усилия по восстановлению ядерной сделки с Тегераном.

Как пояснила Массрали, это делается в рамках всеобъемлющего подхода ЕС к Ирану, согласно которому Брюссель будет критически реагировать на вопросы, где между двумя сторонами существуют разногласия, и сотрудничать там, где есть общий интерес.

Однако, как сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе, новые санкции могут сделать невозможным возрождение СВПД.

«Введение новых санкций фактически похоронило надежды на возрождение Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана, восстановление которого позволило бы отменить запрет на поставки в ЕС иранской нефти и нефтепродуктов», — заявил дипломат.

«Лицемерность санкционной политики»

Как отмечает эксперт РИСИ Сергей Ермаков, новые санкции фактически накладывают ограничения на оборонную программу Ирана, что станет новым фактором на переговорах по СВПД.

«Тегеран готов пойти на определённый компромисс по поводу ядерной программы. Но, как суверенное государство, Иран имеет полное право наращивать неядерный военный потенциал, который позволяет ему поддерживать свою обороноспособность. Поэтому обычные вооружения изначально выводились иранцами за рамки переговоров по СВПД», — отметил аналитик в беседе с RT.

Тегеран

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Сейчас у Ирана «накопились достаточно серьёзные возможности по производству крылатых и баллистических ракет, беспилотников», говорит Сергей Ермаков. И Запад, накладывая ограничения на иранский ВПК, фактически стремится подорвать технологические возможности и потенциал исламской республики.

«На это Иран просто так не пойдёт. Санкции могут окончательно разрушить доверие сторон. Тогда ни о каких договорённостях уже нельзя будет вести речь. Соответственно, переговоры по СВПД могут зависнуть», — считает эксперт.

В свою очередь, политолог-востоковед Каринэ Геворгян считает, что взаимодействие Ирана и Запада по иранской ядерной программе и без того сопровождалось большим взаимным недоверием сторон.

«Эти переговоры и так не были особенно успешными. Кроме того, Иран довольно скептически относится к внутриполитическим процессам, которые происходят как в ЕС, так и в США. У них нет уверенности, что в дальнейшем Запад снова не разорвёт СВПД. Поэтому больших надежд на реализацию сделки они не возлагают», — заявила Геворгян в беседе с RT.

Сергей Ермаков также указал на «лицемерность санкционной политики США и ЕС» в отношении Ирана. По его словам, Запад беспокоит больше не вопрос законности или незаконности действий Ирана, а то, что политика Тегерана идёт вразрез с курсом Вашингтона.

«На самом деле, претензии к Ирану со стороны Запада выдвигаются не из-за БПЛА или нарушения каких-то законов, а из-за того, что его политика нарушает интересы США. Этим и вызвано такое серьёзное давление на Тегеран», — заключил эксперт.