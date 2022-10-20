Иран отверг обвинения в передаче России беспилотников

Иран отвергает обвинения в экспорте беспилотников России для использования на Украине, заявил иранский постпред при ООН Амид Саид Иравани.

«Иран категорически отверг безосновательные и ничем не подкреплённые обвинения в том, что Иран передал беспилотники для использования в конфликте на Украине», — цитирует его ТАСС.

В сентябре в МИД Украины сообщили о решении лишить посла Ирана в Киеве аккредитации из-за неподтверждённых сообщений о поставках вооружения России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о покупке Россией беспилотников у Ирана.

Полянский назвал дезинформацией обвинения Запада.