В США заявили о готовности вводить санкции для недопущения передачи Ираном оружия России

США готовы работать с союзниками и вводить новые санкции в рамках недопущения передачи Ираном «опасных вооружений» для России, заявили в Госдепе.

«Мы не будем колебаться в том, что касается введения санкций и применения других инструментов в отношении всех, кто причастен к данным поставкам», — следует из сообщения на сайте американского внешнеполитического ведомства.

При этом, по словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, Соединённые Штаты не располагают подтверждениями того, что Иран планирует передать России ракеты наземного базирования.

Ранее иранский постпред при ООН Амид Саид Иравани отверг обвинения в экспорте беспилотников России для использования на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о покупке Россией беспилотников у Ирана.