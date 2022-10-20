ЕС ввёл в действие санкции против трёх физлиц и одной организации Ирана за беспилотники
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Под ограничительные меры попал, в частности, иранский исследовательский центр Shahed Aviation Industries.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «притянутыми за уши» утверждения о якобы поставках России иранских БПЛА.
Она подчеркнула, что слухи об иранских беспилотных летательных аппаратах, которые распространяются «некими независимыми» источниками в американских СМИ, опровергались и иранскими, и российскими представителями.