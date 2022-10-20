ЕС ввёл в действие санкции против трёх физлиц и одной организации Ирана за беспилотники

Европейский союз опубликовал в официальном журнале решение о введении санкций против трёх физлиц и одной организации из Ирана за якобы поставки России беспилотников.

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