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Захарова назвала «притянутыми за уши» обвинения в передаче России иранских беспилотников

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «притянутыми за уши» утверждения о якобы поставках России иранских БПЛА.
Захарова назвала «притянутыми за уши» обвинения в передаче России иранских беспилотников
  • © МИД России

«Есть ли необходимость комментировать предъявляемые и нам, и Тегерану некие «претензии»? Я думаю, нет, поскольку всё это — не более, чем набор ничем не обоснованных умозаключений и притянутых за уши предположений», — заявила Захарова в ходе брифинга.

Она подчеркнула, что слухи об иранских беспилотных летательных аппаратах, которые распространяются «некими независимыми» источниками в американских СМИ, опровергались и иранскими, и российскими представителями.

В сентябре в МИД Украины сообщили о решении лишить посла Ирана в Киеве аккредитации из-за неподтверждённых сообщений о поставках вооружения России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о покупке Россией беспилотников у Ирана.

Полянский назвал дезинформацией обвинения Запада.

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