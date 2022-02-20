Президент Ирана заявил, что для восстановления СВПД нужно прекратить давление на Тегеран

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Для заключения соглашения по ядерной сделке необходимо прекратить оказание политического давления на Тегеран. Об этом заявил президент Ирана Ибрагим Раиси в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Было оказано политическое давление на иранский народ и выдвинуты претензии, что чревато подрывом перспектив достижения соглашения», — говорится в заявлении Раиси на сайте главы Ирана.

По его словам, любое соглашение в Вене должно включать положения об отмене санкций, предоставлении действительных гарантий и урегулировании политических вопросов.

Ранее замглавы МИД Ирана, глава иранской делегации на переговорах в Вене Али Багери Кани заявил, что стороны переговоров по ядерной сделке в Вене близки к заключению соглашения

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказался против установления искусственных дедлайнов на переговорах по СВПД и поприветствовал продолжение консультаций по его восстановлению.

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