Президент Ирана заявил, что для восстановления СВПД нужно прекратить давление на Тегеран

Для заключения соглашения по ядерной сделке необходимо прекратить оказание политического давления на Тегеран. Об этом заявил президент Ирана Ибрагим Раиси в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Было оказано политическое давление на иранский народ и выдвинуты претензии, что чревато подрывом перспектив достижения соглашения», — говорится в заявлении Раиси на сайте главы Ирана.

По его словам, любое соглашение в Вене должно включать положения об отмене санкций, предоставлении действительных гарантий и урегулировании политических вопросов.

Ранее замглавы МИД Ирана, глава иранской делегации на переговорах в Вене Али Багери Кани заявил, что стороны переговоров по ядерной сделке в Вене близки к заключению соглашения.

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказался против установления искусственных дедлайнов на переговорах по СВПД и поприветствовал продолжение консультаций по его восстановлению.