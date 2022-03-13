МИД Ирака вызвал посла Ирана в связи с ракетным обстрелом города Эрбиль
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«Министерство иностранных дел вызвало посла Ирана в Багдаде и выразило ему протест иракского правительства в связи с ракетным обстрелом города Эрбиль», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее в ТАСС со ссылкой на Национальное иракское информационное агентство сообщили о серии взрывов на севере Ирака неподалёку от здания генконсульства США.
Позднее иранский Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за ракетный удар по Эрбилю, целью были израильские объекты в Ираке.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что американские граждане и объекты США не пострадали в результате ракетного обстрела района иракского Эрбиля.