МИД Ирака вызвал посла Ирана в связи с ракетным обстрелом города Эрбиль

Министерство иностранных дел Ирака вызвало посла Ирана Ираджа Масджеди и вручило ему ноту протеста в связи с произошедшим ракетным обстрелом города Эрбиль. Об этом заявил пресс-секретарь иракского МИД Ахмед ас-Сахаф.

«Министерство иностранных дел вызвало посла Ирана в Багдаде и выразило ему протест иракского правительства в связи с ракетным обстрелом города Эрбиль», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее в ТАСС со ссылкой на Национальное иракское информационное агентство сообщили о серии взрывов на севере Ирака неподалёку от здания генконсульства США.

Позднее иранский Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за ракетный удар по Эрбилю, целью были израильские объекты в Ираке.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что американские граждане и объекты США не пострадали в результате ракетного обстрела района иракского Эрбиля.